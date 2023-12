Dire che diventerà numero 1 | chi stronca Jannik Sinner | clamoroso siluro tutto italiano

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Peril futuro è radioso. Già, dopo i fasti di questi ultimi mesi, il tennista altoatesino secondo i più è destinato a successi ancor più brillanti. Tutti aspettano la prima vittoria in uno Slam, dopo l'aver trascinato l'Italia alla vittoria in Coppa Davis e dopo le strepitose Atp Finals di Torino, dove si è piegato soltanto nella finalissima contro Novak Djokovic. Eppure, su, si leva una voce fuori dal coro. È quella di Omar Camporese, ex tennista di Bologna che in carriera ha conquistato due titoli Atp, è stato il quarto tennistaa raggiungere le prime venti posizioni in graduatoria e per oltre 119 è stato il migliore azzurro del tennis mondiale. Oggi è allenatore e commentatore per la Rai. E Camporese, intervistato da Fanpage, ha mostrato di avere qualche riserva in più rispetto a ...