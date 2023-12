Dichiarazioni dei redditi 2023 | chi è il politico più ricco

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Come accade ogni anno, ledeipresentate dai politici nelpossono essere consultate liberamente sulle loro pagine visibili sul sito della Camera e del Senato. E, come ogni anno, tutti si pongono sempre la stessa fatidica domanda: chi è ilpiù?Leggi anche: Chi è il leader di partito piùe chi guadagna di più tra i senatori: tutte le cifre delledeiDunque, spulciando ledeidi parlamentari e membri del governo, risulta che il senatore piùsia Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva dichiara infatti al fisco oltre 3 milioni di euro: 3.217.735 euro per la precisione. Renzi al momento ...