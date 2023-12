Di Marzio | «Cuadrado fuori | Inter interverrà sul mercato Ma costi limitati»

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Ditorna a parlare diin riferimento all’infortunio di Juane ildi gennaio. Dagli studi di Sky Sport l’esperto difa una specifica.– Gianluca Diha parlato così deldi gennaio per quanto riguarda la squadra nerazzurra: «In casain vista deldi gennaio è nata un’esigenza e riguarda la fascia destra, conche continua ad avere questo problema al tendine e stringe i denti per essere il più possibile a disposizione di Simone Inzaghi. Chiaro che con l’vento che dovrà subire staràqualche mese, quindi a destra ci sarebbe solo Dumfries o Darmian, che a quel ...

Di Marzio: "Cuadrado out qualche mese, c'è la possibilità concreta che l'Inter intervenga a gennaio" Fcinternews.it

Di Marzio: "Cuadrado potrebbe operarsi, l'Inter a gennaio lavorerà per un'opportunità sulla fascia... Fcinternews.it

Di Marzio: “Colpo a destra, l’Inter lo farà e già si muove. Due strade”

In studio a Sky Sport, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato anche dell'Inter in chiave mercato. “ C’è un’esigenza nata dall’infortunio di Cuadrado che sta stringendo i denti per aiutare ...

Di Marzio: “Cuadrado deve operarsi, Inter si muove sul mercato: due opzioni”

In studio a Sky Sport, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato anche dell'Inter in chiave mercato. “ C’è un’esigenza nata dall’infortunio di Cuadrado che sta stringendo i denti per aiutare ...