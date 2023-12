Di Maio in soccorso di Conte da Formigli? Clamorose indiscrezioni politiche

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) La politica è l'arte delle circumnavigazioni inedite. Così può accadere di trovare Luigi Die Giuseppedi nuovo affiancati, stavolta perstare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul Mes. Ieri sera, l'ex capo politico del Movimento 5 Stelle e Ministro degli Esteri nel governo2, è tornato in tv, a Piazzapulita su La7, e ha parlato di un documento di dicembre 2020, per dimostrare che l'ok politico alla riforma del Mes era arrivato prima della caduta del governo. Dipremette che nell'ultimo anno ha sostenuto il governo Meloni «su alcune scelte coraggiose come quelle sull'Ucraina» (quasi come a dire di averle protetto le spalle). Ma sul Mes - aggiunge Di- «il premier mette in dubbio il mio onore. Il governo ...