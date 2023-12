Destino di Domenica In | famosissima conduttrice dopo Mara Venier

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Questa perè la quindicesima edizione diIn e forse sarà anche l’ultima. Nonostante la Rai le chieda ogni anno di tornare al timone della storica trasmissione, lalo scorso luglio ha detto che vorrebbe lasciarequesta stagione: “Questo è l’ultimo davvero. Già ero indecisa se fare questa, però mi hanno convinto. Lo sanno che questo programma è il mio punto debole“. Ma quindi quale sarà ildella trasmissione di Rai Uno? Secondo Nuovo TvIn non chiuderà e potrebbe solamente passare dalle mani di Ziaa quelle di una sua amica. IldiIn: ecco chi potrebbe condurla. Il settimanale Nuovo Tv ha pubblicato in copertina Barbara d’Urso e ...

Torna al gol dopo due mesi e lo dedica allo zio scomparso: 'Sarà sempre con me'

vuole che l'evento coincise con la sua prima rete in campionato contro la Sestese ,1 ottobre, ma l'attaccante non riuscì a mostrare la maglia per una serie di coincidenze. Contro i ...

“Il destino oltre il mare”, domenica presentazione libro a Calatafimi Segesta Alpauno

Max Gazzè, Ascoli nel destino: dalle olive ai motori della Formula E Cronache Picene

Porte aperte sabato e domenica al Parco degli animali per la Festa dei doni e la Babbonatalata

Domenica 17 dicembre alle ore 09:00 il ritrovo sarà al Parco delle Cascine, nell’area pedonale Viale Lincoln, vicino alla ruota panoramica e al villaggio di Babbo Natale dove sarà ancora possibile, ...

Sabato, domenica e lunedì. Brividi di spettacolo sul weekend

Arriva a Milano il festival del noir. A Torino il festival del cinema chiude con Oliver Stone. Rocco Papaleo in teatro, Madame in concerto ...