Decorazioni di Natale last minute fai da te | in 5 minuti addobbi casa!

Leggi su donnaup

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Decorare la casa per accogliere il periodo natalizio si rivela molto più facile e divertente se fatto utilizzando materiali riciclabili. Con il fai da te potrai ornare gli ambienti del tuo appartamento in modo rustico ma sofisticato riuscendo, allo stesso tempo, a fare economia. Le idee dallo stile rustico che troverai continuando a leggere ti ispireranno e ti porteranno a realizzare deglideliziosi in modo facile e veloce. Lasciati ispirare: FILO DI SPAGO Con un semplice cordoncino, oppure un filo di spago possiamo creare un festone natalizio in pochissimi. Usando delle mollette da bucato, possiamo “stendere” gliche più ci piacciono! BOTTONI E SPAGO Realizza degli alberelli diin 5con dei coni di cartoncino decorato, oppure rivestendoli con del tessuto ...