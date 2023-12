De Paola avvisa l’Inter | «Juventus avvelenata! Rievoca post Calciopoli»

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Inter eriprendono la loro corsa scudetto: i bianconeri stasera con il Genoa e i nerazzurro domenica con la Lazio. Demette in guardia la squadra di Inzaghi sulle insidie dell’Olimpico ma anche sul dente avvelenato degli uomini di Allegri. Di seguito le sue parole a TMW Radio DENTE AVVELENATO – Inter eriprendono la loro sfida scudetto a distanza con i bianconeri impegnati a Genova e i nerazzurri a Roma con la Lazio. Paolo Demette in guardia la capolista: «La Lazio si gioca molto, viste le parole di Sarri, che ha sminuito anche il secondoo dello scorso anno. La? Ha trovato un’alchimia eccezionale perché c’è una motivazione di fondo, oltre ai meriti di Giuntoli. Vedo dei giocatori molto motivati. Hanno quel dente avvelenato che ...

Obliterated

... il direttore della CIA Langdon (un ritrovato Carl Lumbly nel ruolo dopo Alias )gli agenti ... soprattutto a Chad; Angela (Lázaro), il cecchino del gruppo, precisa tanto quanto passionale ...

Le Provinciali spaccano il centrodestra: Forza Italia avvisa gli alleati per le Comunali CasertaNews

L'ex De Paola avvisa i rossoblù: "Cosenza, occhio al Lecco" Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza

De Paola difende Kvaratskhelia: "Va via in dribbling anche se triplicato, ma ora è solo"

Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...

JP Morgan AM: ecco perché il mercato sbaglia se spera in veloci tagli dei tassi

Le previsioni del gruppo Usa: l’economia rallenta ma è presto per prevedere un calo del costo del denaro già nel primo semestre 2024. Ecco i motivi ...