De Luca accusa Fitto | “Da lui abuso di potere su fondi per il Sud | una vergogna Ci rivarremo in sede civile | penale e amministrativa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) “Il ministero della Coesione non si è ancora deciso a firmare il contratto di coesione con la Regione Campania, accampando una serie di pretesti totalmente demenziali che configurano undiper il quale saremo ovviamente costretti a tutelarci in. Risponderemo all’ultima lettera mandataci dal ministro. Una lettera assolutamente provocatoria, sconclusionata e irricevibile“. Lo annuncia nella sua consueta diretta Facebook del venerdì, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, che sferra un nuovo j’accuse a Raffaele, ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il politico campano spiega che è stato ...