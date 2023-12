Darmian irrinunciabile | in Lazio-Inter dal 1? con una speranza

Leggi su inter-news

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Matteosi appresta a giocare anche(domenica alle 20.45) da titolare. Aiutando così Simone Inzaghi a superare le numerose difficoltà a destra. CATENA SCESA – In questo periodo l’fa fatica a occupare la corsia destra del campo. Le assenze contemporanee di Denzel Dumfries e Benjamin Pavard mettono in difficoltà Simone Inzaghi. E le ultime notizie su Juan Cuadrado non fanno che aggiungere frustrazioni al tecnico nerazzurro. Che indi domenica dovrà di nuovo scervellarsi per comporre la catena di destra. Potendo tuttavia contare per fortuna sull’inossidabile Matteo. Sebbene non sia ancora chiara la sua posizione. SEMPRE QUI – Nell’ultima partita prima di...