Danneggiate le luminarie a Grottaminarda | l’amministrazione denuncia

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIgnoti hanno tirato fuori dalla canalina e poi tranciato, il cavo che porta elettricità all’Albero di Natale in Piazza XVI Marzo, manomessi anche altri cavi del Presepe. Un gesto davvero spregevole quello di danneggiare volutamente le, in particolare due istallazioni particolarmente rappresentative del Natale. Un gesto fortemente condannato dalcomunale di, guidata da Marcantonio Spera che intende andare fino in fondo per individuare il o gli autori. L’Assessora agli Eventi, Marilisa Grillo, si è recata presso la locale stazione dei Carabinieri per sporgere regolare. Già all’esame della Polizia Municipale le immagini del circuito di video-sorveglianza. Il cavo “scoperto” è balzato agli occhi di diversi cittadini preoccupati anche della ...