Daniela Costa | morta a 42 anni l’attrice di Paso Adelante

Leggi su dilei

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Èa 42spagnola famosa per il ruolo in. A confermare la notizia è stato Miguel Angel Munoz, un collega attore: “Non posso crederci – ha scritto su X -. Ci siamo divertiti moltissimo a realizzare insieme MAV (I miei adorabili vicini)… Riposa in pace. Famiglia e amici più cari, vi accompagno nel sentimento”. Articoli in aggiornamento