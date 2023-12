Dalle nove a mezzanotte | un giallo che diverte e si fa leggere A Brisa ci si affeziona

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) È il 1963, l’anno dell’uccisione di Kennedy, della tragedia del Vajont. La gente passa il tempo leggendo le riviste (“Le condizioni di Gino Paoli, dopo che si e? sparato al cuore per amore della giovane Stefania Sandrelli, migliorano, ma il proiettile non potra? essere estratto”), guarda la tivù in bianco e nero, va in giro in bicicletta oppure, se ha soldi, sulla Simca; e la sera nei bar gli uomini bevono Cynar oppure Vecchia Romagna, il brandy (come recitava la pubblicità) “che crea un’atmosfera”. E l’atmosfera del 1963 – in un lembo nebbioso di Emilia, con al centro il piccolo paese di Gorino – si respira leggendo il romanzo di Paola Rambaldi, Clown Bianco Edizioni. Il romanzo potrebbe rientrare nel genere, o nero. In realtà non ha colore e a tratti la scrittura – vivace, con un giusto ...