Dalla storia all’attualità | la caricatura all’opera

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Bergamo. Chi ha già visitato la mostra Tutta in voi la luce mia all’Accademia Carrara, lo avrà percepito con chiarezza. La rievocazione del passato messa in scenapittura diè in perfetta sintonia con il melodramma. La, invece, sembra andare in direzione opposta. Non rappresenta il passato ma il presente. Non si ispira allamapiù palpitante. Eppure, negli anni caldi dell’Italia risorgimentale non mancano intrecci imprevisti tra opera lirica e. Questa mostra vuole documentarne alcuni, nella convinzione che la satira visiva consenta un punto di vista non scontato sul processo di affermazione del melodramma nella cultura risorgimentale. Trattata con sospetto e relegata alla dimensione privata negli anni della Restaurazione, la ...