(Di venerdì 15 dicembre 2023) Dai femminicidi alla “misoginia” nell’aula del processo per stupro contro Grillo e i suoi amici, il j’accuse della scrittrice: “C’è una grave regressione sui diritti delle, ma il femminismo saprà reagire”

ROMA. "La scena delle donne", presentazione sabato 16 dicembre del volume: storia e storie delle donne in teatro dall'antica Grecia ai ...

Dacia Maraini: “Le donne devono forse morire per essere credute” la Repubblica

Vita mia di Dacia Maraini: la recensione di Aldo Cazzullo Io Donna

Le Quattro Stagioni del violino solista Daniele Orlando raccontano tempeste e scioglimento dei ghiacci

Il 20 dicembre, doppio appuntamento dedicato a Vivaldi con una rivisitazione “chiaroscurale” dell’Opera che racconta come sono cambiati i ritmi della natura da quando il compositore li ha messi in not ...

Premio “Eugenio Scalfari Città di Civitavecchia”, al Traiano la cultura fa il pienone

La seconda edizione sceglie come giornalista dell’anno Lucio Caracciolo, per la poesia riconoscimento a Mariangela Gualtieri. Menzioni d’onore agli inviati Lorenzo Cremonesi e Stefania Battistini e al ...