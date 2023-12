Da Schmidt a d’Orazio | cambiano i vertici di alcuni principali musei

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Alessandra Necci per le Gallerie Estensi, Thomas Clement Salomon per le Gallerie Nazionali di Arte Antica Comunicato dal Ministero della Cultura l’esito della selezione pubblica internazionale per il conferimento dell’incarico di direttore deiitaliani, di prima e di seconda fascia. I direttori deidi prima fascia, indicati dal ministro Gennaro Sangiuliano nell’ambito della