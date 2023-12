Da oltre 45 anni l’innovazione tecnologica nei carrelli elevatori passa da Armanni

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il panorama industriale è in costante movimento, alla ricerca delle soluzioni più innovative ed efficaci per incrementare la produzione e per migliorare le condizioni di sicurezza per gli operatori. Soprattutto quelle realtà che hanno bisogno di spostare prodotti e merci con facilità in tutta l’azienda, dai reparti produttivi al magazzino. Nel nostro territorio Armsi è affermata come un pilastro del settore. Partita come una piccola impresa artigianale, Armha vissuto una crescita importante fino a diventare una solida realtà industriale. Ciò è stato possibile grazie alla visione imprenditoriale della famiglia Arm, che ancora oggi dirige l’azienda. È un simbolo di eccellenza, ricerca e innovazione nella bergamasca. Dal 1976 ad oggi, l’azienda di Albino ha realizzato più di 78.000...