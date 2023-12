Da Ferragnez a Pandorez | il caso Balocco e la maxi multa dell’Antitrust a Chiara Ferragni Selvaggia Lucarelli | “La beneficenza è una cosa seria”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Ingannevole è il pandoro più di ogni. Risuona sinistro, tra la bustina di zucchero a velo delversione benefica e l’occhietto sguercio del marchiosul pacco, un urlo marchiano da scioglipancia. “D’acordoooooo?!?!”. Ci si poteva incagliare in una gaffe verbale sul palco del festivalone, in un video girato male tra le violabili mura dell’attico da megadirettori fantozziani, in una goliardata radiofonica di babbo Federico. E invece madame, quella che amoreggia in mutande (trasparenti, d’acordoooo?!?!) e prima della copula aziona il telefonino per riprendersi e donarsi pudica e fiera ai suoi “frollowers”, è scivolata su una fetta burrosa di pandoro. Nemmeno sull’uvetta pizzichina del panetun, accidenti. Lei che la milanesità ce l’ha nel sangue. Pure una shakespeariana ricetta veronese. La ...