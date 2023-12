Curling | WFG Masters 2023 | l’Italia maschile vince ancora | terza sconfitta per le azzurre

(Di venerdì 15 dicembre 2023) In archivio lagiornata del round robin al WFG, terzo Major stagionale didi scena a Saskatoon, in Canada. Arrivano notizie agrodolci per, che vede impegnate sul ghiaccio le due Nazionali, quellae quella femminile. Secondo successo di fila per il quartetto, composto da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle). Battuti per 6-5 i canadesi del Team Koe al termine di un match estremamente combattuto, tanto da essere deciso solo all’extra end, dove gli azzurri sono riusciti a rubare la mano.scaccia dunque i dubbi dopo il ko all’esordio e conquista un successo prezioso in ottica passaggio del turno. Retornaz e compagni torneranno sul ...

WFG Masters 2023: Dates, schedule, TV channel, results for Pinty's Grand Slam of Curling event

This marks the third Pinty's Grand Slam of Curling event of the season and the second major in the 2023-24 season.

Homan remains undefeated at Grand Slam of Curling's Masters with win over Hasselborg

Ottawa's Rachel Homan remained perfect at the Grand Slam of Curling's WFG Masters with a 7-5 win over Sweden's Anna Hasselborg in Draw 10 action on Thursday in Saskatoon.