Cuadrado verso l’operazione! La data ed i tempi di recupero – Sky

Leggi su inter-news

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Juanè alle prese con un infortunio al tendine d’Achille. Secondo quanto riferito da Sky Sport il colombiano val’operazione: laed idiOPERAZIONE –è alle prese, da tempo, con un infortunio al tendine d’Achille. Secondo quanto riferito da Sky Sport il colombiano verrà sottoposto ad un’operazione all’inizio della prossima settimana: si recherà in Finlandia a Turku dove sarà operato dal professor Lasse Lempainen. Il calciatore starà fuori per almeno tre mesi con l’Inter che, a questo punto, cercherà un sostituto sul mercato (qui le ultime) Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale ...