Cruciani zittisce Raggi e Pd | Non se n' è accorto nessuno Gli immigrati | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Allarme sicurezza, colpa dell'immigrazione incontrollata? È la domanda che ci si pone a Dritto e Rovescio, talk di approfondimento politico di Rete 4 e condotto da Paolo Del Debbio. Tra gli ospiti, l'ex-sindaco di Roma, Virginia, del Movimento 5 Stelle, e Giuseppe, conduttore de La Zanzara su Radio 24. Ed è proprio quest'ultimo a scagliarsi contro la politica tollerante sia del Partito Democratico sia del Movimento 5 Stelle in materia d'immigrazione. Rivolgendosi alladice: “È normale, come ogni politico lei dice ‘ho fatto questo, quest'altro, erano pronti questi progetti etc.'. Evidentemente i romani non se ne sono accorti e, quando sono andati a votare, hanno scelto un altro sindaco. Ma non è questo il problema". "Il problema è d'impostazione - prosegue - , come ha detto ...