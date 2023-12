Creare tesori con le proprie mani

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Esistono un luogo dove giovani makers e creativi provenienti da tutta Italia possono approcciarsi al proprio pubblico e al mondo del lavoro, con l’opportunità di crescere in una rete di collaborazione e sinergia, e un appuntamento durante il quale designer, artigiani e artisti trovano l’occasione per esprimersi, scambiare idee e per far conoscere il proprio lavoro e i propri prodotti. Si tratta di Factory Market, uno dei più importanti eventi in Italia dedicati all’handmade e ai produttori indipendenti. Una fiera dove oltre 150 artigiani provenienti da tutta Italia si incontrano per mostrare, promuovere e vendere lecreazioni e soprattutto far conoscere la storia di passione che si cela dietro ogni oggetto presente. «Supportare la scena di giovani creativi in Italia, significa comprendere le dinamiche del loro lavoro e del territorio in cui esso nasce, ...