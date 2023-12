Covid | salgono ricoveri | anche in terapia intensiva Casi in lieve calo

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Roma, 15 dic. (askanews) –nell’ultima settimana i, con infezione da SARS-CoV-2 in Italia. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità-Ministero della Salute che sottolinea come “pur osservando un ulteriore aumento del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e inrispetto alla settimana precedente, l’impatto sugli ospedali nel complesso resti contenuto”, inoltre, “nel periodo di monitoraggio, si osserva unadiminuzione dell’incidenza di nuoviidentificati e segnalati con infezione”. Si conferma “la predominanza di ceppi virali ricombinanti riconducibili a XBB, ed in particolare alla variante d’interesse EG.5. Si assiste, inoltre, ad un incremento nella proporzione di sequenze riconducibili alla ...