Covid Preoccupa la variante JN 1

(Di venerdì 15 dicembre 2023) I sintomi dellaJN.1 sono quelli tipici: problemi respiratori, febbre alta, tosse e dolori muscolari. Per contenere la diffusione del virus, è importante proteggere le persone anziane e fragili. Nonostante il controllo della situazione, i ricoveri causati dalcontinuano ad aumentare. Il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti di medicina è salito dal 10,7% all’11,9%, con 7.426 ricoverati, quasi duemila in più in soli due settimane e con un aumento del 29,1% rispetto alla settimana precedente, secondo il monitoraggio settimanale dell’Iss. Inoltre, se si aggiungono i ricoveri generati dall’influenza durante le festività, gli ospedali rischiano seriamente di andare in difficoltà. Nel frattempo, il tasso di occupazione dei letti in terapia intensiva è salito appena dal 2,5% al 2,7%, con 240 pazienti ...