Covid | in Italia incidenza in calo a 94 casi per 100mila abitanti

La Serie A è il secondo campionato per commissioni pagate: oltre 100 milioni di euro (Gazzetta)

Monitoraggio Iss sul Covid, la variante JN1 fa volare i contagi in Europa: e in Italia balzo dei contagi, +29% La Stampa

Covid Italia oggi, dai ricoveri ai vaccini: il punto Adnkronos

Italia-Eritrea: un concerto per celebrare 30 anni di relazioni diplomatiche

In occasione della ricorrenza dei trent'anni di relazioni diplomatiche tra Eritrea e Italia, l’Ambasciata d’Italia a Asmara, in collaborazione con la Commissione alla Cultura e allo Sport del governo ...

Baby gang, 40 arresti in tutta Italia: sequestrati pistole, coltelli e tirapugni

Circa 40 arresti e 70 denunce, molti a carico di minorenni: è il risultato di una vasta operazione della polizia contro le baby gang in corso in queste ore.