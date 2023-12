Covid | Ecdc torna a raccomandare le mascherine nei luoghi affollati

Leggi su italiasera

(Di venerdì 15 dicembre 2023) (Adnkronos) –, influenza e virus respiratorio sinciziale (Rsv) crescono in Europa e l’a “l’uso della mascherina negli spazi pubblicialle persone ad alto rischio di patologie gravi”. In un aggiornamento epidemiologico pubblicato oggi, il Centro europeo per il controllo delle malattie, rivolge agli Stati membri di Unione europea e Spazio economico europeo (Ue/See) rivolge una serie di consigli per mitigare l’impatto di, influenza e virus respiratorio sinciziale (Rsv), ma anche di altri agenti patogeni come il Mycoplasma pneumoniae. “Nelle ultime settimane – afferma la direttrice del centro, Andrea Ammon – abbiamo riscontrato segnali di un aumento della trasmissione comunitaria di virus respiratori, tipico della stagione invernale. Ci sono ...