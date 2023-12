Così l’accordo tra Med-Or e King Faisal aiuta i rapporti Roma-Riad

Leggi su formiche

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il presidente della Fondazione Med-Or, Marco Minniti, e il presidente dellaSaud University, Prof. Badran A. Alomar, hanno firmato il 13 dicembre, presso la sede della fondazione, a, un Memorandum d’Intesa (MoU) per la collaborazione nei campi della ricerca scientifica e dello scambio accademico e per la promozione di iniziative culturali e educative di comune interesse. Nell’ambito del, Med-Or fornirà borse di studio complete per master e dottorati di ricerca nei settori della Cyber Security, dello Spazio, dell’intelligenza artificiale, della Medicina, delle Arti e dell’Architettura in collaborazione con gli istituti d’istruzione superiore italiani. L’MoU, inoltre, prevede la collaborazione con i dirigenti dell’istruzione superiore; lo sviluppo di progetti in ambito accademico, della ricerca e dell’istruzione ...