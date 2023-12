Cosenza, incendiata l'auto di Ida Gattuso, sorella di Rino: è la seconda volta in due mesi

... Ida Gattuso è stata svegliata dalle fiamme della sua autosotto casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo, e i carabinieri del Reparto territoriale di ...

Cosenza, incendiata l'auto di Ida Gattuso, sorella di Rino: è la seconda volta in due mesi TGCOM

COSENZA - Incendiata nuovamente l'auto della sorella di Rino Gattuso VeritasNews24

Mattarella: "Aveva ragione il Papa, viviamo una guerra mondiale a pezzi"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, commenta con amarezza il triste momento storico colpito da pesanti guerre anche nelle are più vicine all'Italia, come in Ucraina e in Medio Oriente.

Cosenza, incendiata l'auto di Ida Gattuso, sorella di Rino: è la seconda volta in due mesi

Ignoti hanno dato fuoco al suv parcheggiato sotto l'abitazione della donna, sorella dell'ex campione del mondo ed ex consigliere comunale ...