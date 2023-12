Cosa pensare del momento dell’Atalanta

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Domenica 3 dicembre, dopo un ricovero di cinquanta giorni all’Humanitas Gavazzeni, è morto Sebastiano Capelli: il ventitreenne era una presenza fissa del tifo atalantino, in Curva Pisani come in trasferta, prima che la scoperta di una grave malattia nel mese di settembre portasse ad un peggioramento repentino delle sue condizioni. Bisogna immaginare quellacome una tifoseria certamente in crescita grazie ai successi recenti, ma dal bacino imparagonabile a quello delle squadre di alta classifica. In una comunità più ristretta come quella nerazzurra i rapporti personali e gli affetti riescono a valicare il confine delle logiche di curva. Da fuori è difficile percepirlo, ma un evento del genere ha contribuito a rendere turbolento, a livello emotivo, l’ultimo periodo. Lunedì 4 dicembre, prima che Marten De Roon e Christian Raimondi sostassero sotto lo ...