Cosa mi ha insegnato Ornella Vanoni a letto | Gino Paoli | il più privato dei racconti

(Di venerdì 15 dicembre 2023) I dolori di: l'amore, le droghe, la morte. Il grande cantautore genovese, intervistato da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, ripercorre vita e carriera attraverso aneddoti gustosissimi, ora esilaranti ora dolenti. Impossibile non parlare di Luigi Tenco, l'amico e collega a cui ha legato i ricordi della giovinezza e dell'enorme successo. "Lui e io ci siamo fatti l'immagine di poeti maledetti perché nei locali, anziché corteggiare le ragazze, ci mettevamo in un angolo immusoniti e tenebrosi, alla James Dean, con il pugno sulla tempia. Così le ragazze arrivavano. Non ho mai corteggiato una donna; erano loro a venire da me". In realtà, il cupo e malinconico Tenco "era un gigantesco caz***e. Divertentissimo. Adorava gli scherzi". Il suo preferito "era quello della cravatta: si avvicinava sorridendo, ti poggiava una mano sulla spalla, ti ...