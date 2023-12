Cosa ci fa Elon Mask ad Atreju?

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 15 dicembre 2023)ci faMusk ad? Chiunque ha notato l’incongrua presenza del magnate nel programma della manifestazione dei giovani di destra: super-americanizzato alla corte del made in Italy, campione della globalizzazione in un contesto nazionalista, eccellenza d’oltreoceano nei giorni del bentornato orgoglio italiano, divorziatore compulsivo al cospetto del sacello della famiglia tradizionale, finanziatore del Partito Democratico (americano) sul palco sdegnosamente rifiutato dalla leader del Partito Democratico (italiano), creatore di auto elettriche faccia a faccia coi nemici della ztl, occasionale consumatore di cannabis dinanzi ai pasdaran antidroga… Insomma, per più di un motivo tutti si chiedono: Penso sia l’ultima goliardata dei famosi kaziri/kazari che avevano giocato uno scherzone perfino a Gianfranco Fini, questa di ...