Corteo per il diritto allo sciopero a Roma | USB e studenti arrivano fino al ministero dei Trasporti | “Salvini vai a casa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023)die lavoratori dell’Usb aper protestare contro le ultime mosse del ministro deiMatteoe per il. La precettazione “è un atto puramente repressivo, c’è una legge che detta tutti i metodi e le forme per proclamare unodi 24h. Tutte le organizzazioni che hanno proclamato loper la giornata di oggi hanno rispettato tutti i canoni legislativi.dice che siamo vicini a Natale ma possiamo scioperareal giorno 17 dicembre”, spiega Roberto Cortese, Usb Lavoro Privato. “È palese che il ministrostia scrivendo una legge tutta sua: gli autoferrotranvieri più di 4 ore non possono ...