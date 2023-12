Copa Rio 1951 | il primo Mondiale per Club

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 15 dicembre 2023) La primaRioL’atto del competere ha da sempre contraddistinto la storia dell’umanità, sin dalla sua prima comparsa sulla Terra. Con il trascorrere del tempo questa competitività è passata dall’avere in palio la vita stessa al gioco, diventato poi sport con l’introduzione delle regole, trovando nel calcio, forse, la sua sublimazione. Da quando gli inglesi avevano esportato questo gioco codificato con la palla di porto in porto in giro per il mondo, là dove attraccavano le navi del fiorente mercato internazionale che vedeva proprio nell’Inghilterra e nelle sue capacità marinaresche il suo dominatore, il gioco stesso venne caratterizzandosi secondo le modalità e le caratteristiche autoctone, fino a creare delle vere e proprie scuole che avevano la necessità di confrontarsi per migliorare. La grande divisione politica che si viveva agli inizi ...