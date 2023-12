Cop28 | Anie Confindustria ha presentato tecnologie green

Leggi su impresaitaliana

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Filippo Girardi, presidente: «Dallaroad map verso un mondo a emissioni zero. L’industria italiana pronta a collaborare alla decarbonizzazione mondiale» Milano –Federazione, ospite di ICE Agenzia per la prima volta allacon il meglio delle. La Federazione dell’industria elettrotecnica ed elettronica italiana, che aderisce a, è intervenuta al seminario “Sustainab-Italy: le proposte italiane per un futuro più verde” organizzato nella Blue Zone dida ICE Agenzia, con il supporto dell’Ambasciata d’Italia negli Emirati Arabi Uniti e del Consolato Generale d’Italia a Dubai. L’evento era dedicato alle innovazioni italiane nei settori delle rinnovabili, del waste management, delle costruzioni ...