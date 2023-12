Cop 28 | il documento finale dell’Accordo di Dubai

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Cop 28: una finestra quotidiana sul grande incontro sul clima seguita dall’ Alleanza Italiana dello sviluppo sostenibile (ASviS) 11-13 dicembre, ildi“Transitioning away from fossil fuels” è il compromesso raggiunto: un necessario allontanamento dai combustibili fossili. Riconosciuto l’impegno a triplicare le rinnovabili. Tra criticità e segnali positivi, i commenti dalla stampa. Il 28° incontro annuale, noto come “COP”, dal nome della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), si è aperto il 30 novembre, ed è durato, come da programma, fino al 13 dicembre, con la plenaria. L’azione si svolge a, Emirati Arabi Uniti, nel vasto campus di Expo City, decorato con alberi e fogliame. Conta poco ...