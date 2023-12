Consiglio Ue | via libera all’iter per Kiev in Ue | ma Orban non ci sta | “Decisione insensata”

Storico via libera del Consiglio Europeo ai negoziati per l'adesione dell'Ucraina

È stato un colpo di scena, il tweet del presidente deleuropeo, Charles Michel , che annunciava illibera per i negoziati di adesione per l'Ucraina e la Moldova . È arrivato alle 18.25. ...

Consiglio comunale, prossima seduta lunedì 18 dicembre 2023 | Città di Empoli Comune di Empoli

Consiglio Ue: c'è accordo su riforma mercato elettricità, manca su revisione bilancio - Orban, Ue sblocchi i nostri fondi o niente aiuti a Kiev RaiNews

La ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, la settimana prossima sarà in Sardegna

Cagliari. La ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, verrà nell’Isola la prossima settimana per un’intensa due giorni di immersione in alcune realtà sociali sarde tra le più importanti. Sarà ...

xxxv Congresso forense, al via a Roma la “sessione ulteriore”

Il tema è “Un nuovo ordinamento per un’Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali2 ...