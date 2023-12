Consiglio Ue | la Meloni è categorica | “Non firmerò mai un Patto che va contro l’Italia” video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Non nasconde alla stampa, che la interroga al termine deleuropeo di Bruxelles che ieri ha partorito la storica “apertura” all’Ucraina e ad altri paesi dell’Est, che la discussione sui principi contabili da adottare non sia approdata a risultati confortanti. Giorgiae a chi le chiede se il veto sulla modifica deldi stabilità resta un’opzione per, lei risponde con chiarezza: “Non la voglio mettere così. Ho detto in Parlamento e ripeto: l’unica cosa che non posso fare è dare il mio ok a unche non io, ma nessun governo italiano potrebbe rispettare. Perché sarebbe ingiusto e non sarebbe utile per noi“, dice la premier nel punto stampa a Bruxelles. Ileuropeo e il nodo deldi stabilità ...