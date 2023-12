Consiglio Ue | da Orban veto sugli aiuti per l’Ucraina

(Di venerdì 15 dicembre 2023) (Adnkronos) – Ancora una volta il premier ungherese Viktorsi è messo di traverso suldicendo ‘no’ agliper Kiev per 50 miliardi. Dopo le aperture sull’adesione delall’Ue, aleuropeo arriva ildiad ulteriori stanziamenti per il Paese. Sì al 12° pacchetto di sanzioni per Mosca. Rinviata al 2024 la revisione di bilancio. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Viktor Orban blocca i finanziamenti per le armi all'Ucraina. Una vittoria di Pirro l'avvio dei negoziati per adesione alla UE (I. Smirnova)

Viktorè uscito dalla sala delEuropeo per non mettere il veto. Ma poi è rientrato in tempo per bloccare i finanziamenti alle armi che alimentano la guerra. 'Sintesi del turno di ...

Consiglio europeo: Orbán blocca i fondi per l'Ucraina Euronews Italiano

Orban lascia riunione del Consiglio Ue - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Cremlino, l'ingresso di Kiev può destabilizzare l'Ue

In questi minuti è in corso un summit di mercato, per fare il punto della situazione e individuare nuovi giocatori da portare a Milano. Non poteva iniziare meglio la stagione nerazzurra… Leggi ...

Orban blocca gli aiuti a Kiev per 50 miliardi di euro: «Ue sblocchi i nostri fondi o niente aiuti all'Ucraina»

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha bloccato 50 miliardi di euro (55 miliardi di dollari) di aiuti Ue per l'Ucraina, dopo l'ok dei leader europei all'apertura ai negoziati ...