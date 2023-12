Consiglio europeo | Meloni | «Bilancio in chiaroscuro | su Patto di stabilità interlocuzioni aperte» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. E’ in «chiaro e scuro», dice la premier Giorgia, ildelche si sta concludendo, oggi a Bruxelles. «Sono molto soddisfatta per l’allargamento (ad Ucraina e Moldova ndr) con un obiettivo che molti di noi consideravano difficile. Non si è trovata soluzione per ilanche se secondo me la soluzione è alla portata». «Per la migrazione non era previsto niente e ora ci sono quasi 10 miliardi di euro», ha sottolineato. Riforma deldiUe sono invece ancora i punti dolenti. Suldi, che non era oggetto del, «le posizioni sono ancora abbastanza ...