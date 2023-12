Consigli Fantacalcio | 16ª giornata di Serie A | chi schierare e chi evitare

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il campionato diA entra sempre più nel vivo ed è in arrivo la 16ªdel massimo torneo italiano. Il turno si apre con la trasferta della Juventus sul campo del Monza con il chiaro obiettivo per la squadra di Massimiliano Allegri di lottare per lo scudetto. Ladi sabato si apre con Lecce-Frosinone, poi Napoli-Cagliari e Torino-Empoli. Domenica il lunch match importantissimo tra Milan e Monza, poi Fiorentina-Verona e Udinese-Sassuolo. Alle 18 la gara scoppiettante tra Bologna e Roma, in serata il big match Lazio-Inter. Lunedì chiude Atalanta-Salernitana., 16ªdiA Portieri Chi: Maignan si è confermato in un momento eccezionale contro il Newcastle e potrebbe mantenere la porta inviolata ...