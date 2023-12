“Condannata” | Chiara Ferragni | multa da un milione di euro Cosa ha fatto

(Di venerdì 15 dicembre 2023) “Affair Balocco-”: un disastro. Arriva la stangata per la regina delle influencer e la società dolciaria da parte dell’Antitrust. Leggi anche:mostra il nuovo super attico e la piscina olimpionica scatena la bufera sui socialLeggi anche:, nuova bufera sulla influencer: “Ecco quanto dovete pagare per incontrarmi”Leggi anche: Fedez in ospedale,rompe il silenzio Affair Balocco-, la stangata Dall’Antitrust, dicevamo, è arrivata una sanzione complessiva da undiper le società Fenice e TBS Crew, che gestiscono i marchi e i diritti relativi alla personalità e all’identità personale dell’influencer. Le sanzioni sono state rispettivamente di ...

Aggressione a Lucio Russo: solidarietà e sostegno da parte della sen. Adriana Poli Bortone

... ex Sindaco di Lecce ed ex Ministro dell'Agricoltura, dopo l'aggressione, dimatrice ... Non lamentiamoci solo della violenza esercitata sulle donne (che indubbiamente va aspramente), ...

Piazza San Carlo, le motivazioni delle condanne: “Imperdonabile approssimazione e superficialità” La Stampa

Francesco Valdiserri: Chiara Silvestri condannata a 5 anni per omicidio stradale Vanity Fair Italia

Chiara Ferragni e Balocco condannati a pagare 1,4 milioni di euro per il pandoro “commercialmente scorretto”

Si prospetta una nota amara in questo Natale per Chiara Ferragni. L’Antitrust, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, alla fine delle sue indagini in merito a presunte “pratiche commercia ...

Coltivava droga in casa, vigile urbano nei guai

Condanna a un anno (e pena sospesa con la condizionale), più duemila euro di multa. Così si è concluso ieri il processo per Andrea Tengattini, 36 anni, agente scelto in forza alla Polizia locale di Er ...