Concorso Marina Militare 2024 | 153 Posti in Accademia Navale

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Laha appena indetto un nuovoPubblico per 153inper l’anno. Il Bando diintegrale si può leggere qui, mentre in questo articolo lo andremo ad esplorare per capire meglio quali sono i requisiti e come partecipare. Per la preparazione di questoinvece segnaliamo questo libro:Livorno – Teoria e Quiz, delle Edizioni Simone. Requisiti per ilI giovani interessati a partecipare aldell’delladevono soddisfare i seguenti requisiti: Cittadinanza e EtàSono ...