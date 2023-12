Concorso “Facciamo 17 Goal | la Scuola e l’Agenda ONU 2030 per uno Sviluppo Sostenibile” | si può partecipare fino al 15 gennaio

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il MIM e l’ASviS (Alleanza Italiana per lo), nell’ambito delle attività previste dal Protocollo d’Intesa, promuovono ilnazionale “17: laOnuper uno” rivolto alle scuole dell’infanzia, di ogni ordine e grado, statali e paritarie ed ai CPIA con lo scopo di favorire la conoscenza, la diffusione e l’assunzione degli stili di vita previsti nelper lo. L'articolo .

Festa dell'Ordine degli avvocati, quattro salti e una polemica: bufera sulle ballerine

Scuola,per 30mila docenti: cosa c'è da sapere A innescare le polemiche è stata una mail ... Glinotare che è senza dubbio particolare vedere ballerine a un evento benefico organizzato ...

Bando concorso docenti 2023, requisiti e domanda: facciamo chiarezza - Rivedi la diretta Tecnica della Scuola

Concorso scuola e percorsi abilitanti: novità in arrivo, facciamo il punto della situazione. QUESTION TIME con Pascarella (Flc Cgil) Orizzonte Scuola

Così ti racconto la pelle: torna il concorso Nella Mia Città

Gli anni sono 10. Le edizioni che parlano di pelle sono 7. I distretti conciari coinvolti, per la prima volta, sono 2. Torna il concorso letterario Nella Mia Città, iniziativa di scrittura creativa ...

Feel The Yarn® – 15esima edizione

Per la sua quindicesima edizione Feel the Contest, il concorso internazionale lanciato da Feel The Yarn ®, marchio cui fanno capo tutte le iniziative di CPF – Consorzio Promozione Filati, cambia pelle ...