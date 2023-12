Concerto per i pazienti ricoverati nella Cittadella della carità

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il soprano Maddalena Notaristefano con il quintetto d’archi dell’OrchestraMagna Grecia. «Grandi classici e musiche natalizie più famose, per augurare quella serenità di cui tutti avvertiamo un gran bisogno», dice il Maestro Piero Romano. «Un evento simbolico con l’auspicio di tempi migliori, proficui e propositivi», dichiara il presidenteFondazione, Salvatore Sibilla “Una voce per Natale, il Natale in musica” è il titolo del programma musicale che si svolgerà domenica 17 dicembre 2023 alle 10.30. Protagonisti dell’evento, il soprano Maria Maddalena Notarstefano e il Quintetto d’Archi dell’OrchestraMagna Grecia. Non c’è niente di meglio per augurare Buon Natale con la calda atmosfera generata ...