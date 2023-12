Como | aumentano le richieste di residenze con vista lago

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Pubblicato il 15 Dicembre, 2023 In Lombardia negli ultimi anni si registra un’attività sempre più intensa per quello che riguarda le costruzioni. In questa regione dove il dinamismo imprenditoriale incontra l’eccellenza architettonica, infatti, il settore edilizio si contraddistingue come uno dei più vivaci e innovativi d’Italia. Il merito è da attribuire anche alla presenza sul territorio di realtà costruttrici di grande esperienza, con lo sguardo sempre proteso al futuro per offrire servizi non solo altamente qualificati ma anche innovativi. A questo proposito, tra le grandi imprese di costruzioni in Lombardia è possibile annoverare Petazzi Costruzioni che costituisce da oltre 60 anni un vero e proprio punto di riferimento soprattutto per quello che riguarda ildi. Proprio quest’area del resto, risulta da sempre essere una ...