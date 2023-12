“Come usare lo Spid” | svolto il terzo corso pratico e gratuito per imparare ad utilizzare lo SPID

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Caserta. “lo”- si èil 14 dicembre 2023 a Caserta presso l’Associazione per i Diritti degli Anziani (ADA), in via Renella 58, iled aperto a tutti, peradLo. Anche questa volta i partecipanti, con la guida del relatore Giuseppe Piscitelli e dei due giovani tutors Valentina Masiello e Mario Duplice, hanno potuto esercitarsi direttamente ai computers, messi a disposizione dall’Associazione. La formazione per piccoli gruppi sull’uso delle nuove tecnologie è il perindividuato dall’ADA,riferisce la presidente Maria Pia Sperino, per contribuire a ...