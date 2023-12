Come scegliere il cavo USB-C giusto | presa uguale ma velocità dati e ricarica diverse

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Che bello avere una sola interfaccia per tutto. C'è un "però": se il connettore è sempre lo stesso, l'USB-C, i cavi si assomigliano, anche se sono molto diversi per prestazioni. EccoilUSBper ogni esigenza di trasferimentoe di...

Otto e mezzo, alta tensione tra Bocchino e Scurati: "Parole vergognose"

... e che il pubblico possa' perché finora 'non lo ha potuto fare'. "Una battuta infelice". ... della democrazia e delle istituzioni', afferma Bocchino che ricorda, tra l'altro ricordaLa ...

Come scegliere il casco da sci NEVEITALIA.IT

Come scegliere un servizio di stampa gestita la Repubblica

Apri il menu di navigazione

Se arriva una coppia di amici a casa, Dixit è il gioco perfetto: lo metti sul tavolo e ti permetterà di scoprire qualcosa di più di loro (o viceversa), usando l'immaginazione… E per chi lo ha già a ...

Come organizzare un cenone di Natale con 20 euro a testa con questi piccoli trucchi

Ecco come fare. Come organizzare un cenone di Natale con 20 euro a testa scegliendo il menu Il primo passo per organizzare un cenone di Natale con 20 euro a testa è scegliere il menu con cura, ...