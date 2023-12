Come ogni Natale | ritorna la tendenza-paillettes per gli outfit festivi

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Ormai ci siamo! Con l’avvicinarsi delsi moltiplicano gli inviti per gli aperitivi e per le cene di auguri tra amici, colleghi, parenti ecc… e, dunque, eccore quello che, negli anni, è diventato un vero e proprio must per glinatalizi: lelook festivo, infatti, non può esimersi dall’essere “illuminato” da cascate di, sia in versione macro che micro, declinate in tutti i toni del nero, dell’oro, del rosso e dell’argento. E, del resto, basta sfogliare qualsiasi rivista di moda o entrare in uno dei negozi del centro per imbattersi nella. Vasta la selezione di abiti da sera, pantaloni e gonne interamente ricamati da questi lustrini che, in verità, “fanno festa”. C’è chi ama e chi li odia ...