Come è fatto Threads

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il nuovo social network di Meta molto simile a Twitter è appena arrivato nell'Unione Europea e ci si stanno iscrivendo in molti

Prezzi, Ismea: "Avanza il caro spesa +9,2% nei primi nove mesi dell'anno"

... il carrello della spesa haregistrare un ulteriore balzo in avanti del 9%, sui primi nove ... con alcuni prodotti di basepane, pasta, latte e conserve di pomodoro, rincarati mediamente di ...

Roberto Gualtieri ha annunciato, di fatto, che si ricandiderà come sindaco di Roma Fanpage.it

L'ARTE PUBBLICA COME FATTO INCLUSIVO E POLITICO. INTERVISTA AL COLLETTIVO CHEAP GLI STATI GENERALI

Giuntoli, in quella frase c'è tutto: ha fatto una 'promessa' ma serve pazienza

Frasi di circostanza, molte, come è inevitabile che sia durante una cena di natale ma non tutte. Nel discorso che Cristiano Giuntoli ha fatto in occasione.