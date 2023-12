Come abbiamo capito che i cani non vedono in bianco e nero?

Leggi su aleph-tales

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Per molto tempo si è dato per scontato che inon fossero in grado di vedere i colori e che, dunque, vedessero esclusivamente in. Attraverso l’analisi delle caratteristiche anatomiche e fisiologiche dell’apparato visivo dei, ma anche grazie all’osservazione del loro comportamento, si è scoperto che la visione deinon