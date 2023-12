Combinata nordica | Coppa del Mondo Ramsau 2023 | 20° Costa nella mass start maschile

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 dicembre 2023) In una giornata deicsamente condizionata dalle pessime condizioni meteo, con tanto vento e neve, si è chiusa ladi, in Austria. E la notizia risiede nel fatto che non ha vinto un norvegese. Jarl Magnus Riiber (135.4) è infatti secondo alle spalle del padrone di casa Johannes Lamparter, con quest’ultimo che ha chiuso con un totale di 139.2. Al terzo posto invece il tedesco Manuel Fiasst con 131.3. Migliore degli italiani Samuel20esimo, poi Raffaele Buzzi 22esimo. Più indietro Aaron Kostner (39°), Iacopo Bortolas (41°) e Domenico Mariotti (44°). In campo femminile, in una gara che ha visto il salto annullato a causa delle proibitive condizioni meteo, prosegue il dominio di Gyda Westvold Hansen, che riesce a gestire i ...